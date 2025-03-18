СК расследует жуткую трагедию в Башкирии, где пятеро детей и взрослый сгорели заживо
СК возбудил дело после гибели пятерых детей и взрослого в пожаре в Башкирии
В Давлекановском районе по факту гибели пятерых детей и мужчины возбуждено уголовное дело. Обложка © СК РФ по Республике Башкортостан
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), завели в Башкортостане после гибели пятерых детей и одного мужчины во время пожара в селе Вперёд Давлекановского района. Следователи уже осмотрели место трагедии и назначили различные судебные экспертизы.
«На месте происшествия работают руководитель и следователи Альшеевского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты СК, сотрудники МВД и МЧС», — говорится в сообщении СК РФ по республике.
Сейчас правоохранители допрашивают очевидцев, устанавливаются все обстоятельства ужасной трагедии и точные причины пожара.
Напомним, что ночью 18 марта в квартире на втором этаже двухэтажного дома в селе Вперёд Давлекановского района Башкортостана загорелся натяжной потолок. Внутри помещения находились пять детей — три девочки (2017, 2019 и 2019 годов рождения) и два мальчика (2021 года рождения), а также мужчина. Их не удалось спасти. Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра.