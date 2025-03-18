СК расследует жуткую трагедию в Башкирии, где пятеро детей и взрослый сгорели заживо

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), завели в Башкортостане после гибели пятерых детей и одного мужчины во время пожара в селе Вперёд Давлекановского района. Следователи уже осмотрели место трагедии и назначили различные судебные экспертизы.

«На месте происшествия работают руководитель и следователи Альшеевского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты СК, сотрудники МВД и МЧС», — говорится в сообщении СК РФ по республике.

Сейчас правоохранители допрашивают очевидцев, устанавливаются все обстоятельства ужасной трагедии и точные причины пожара.