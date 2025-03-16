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16 марта, 12:55

Поджог камыша едва не уничтожил СНТ в Волгограде

Крупный пожар произошёл в СНТ «Рябинушка» в Волгограде из-за поджога камыша

В южной части Волгограда в СНТ «Рябинушка» бушует пожар. По словам жителей, пламя охватило дома и хозяйственные сооружения. Горожане пытались самостоятельно справиться с пожаром, но затем на подмогу прибыли сотрудники МЧС, сообщает V1.RU.

Пожар в СНТ. Видео © Telegram / V1.RU

В материале сказано, что пожар начался после того, как кто-то поджог камыша.

«Уже приехали три машины, тушат дома. Сейчас перейдут на камыш, как нам сказали», — рассказали местные.

Авторы указали, что пожар удалось локализовать в 13:02, а через полчаса он был потушен. Камыш горел на площади 1000 квадратных метров. Обошлось без погибших и пострадавших.

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Ранее во Владикавказе случился пожар на Госпитальном кладбище, в тушении которого МЧС пришлось задействовать 21 специалиста и четыре единицы техники. Предположительно, возгорание случилось из-за сухой травы.

Обложка ©

Telegram / V1.RU

Владимир Озеров
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