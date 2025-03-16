Поджог камыша едва не уничтожил СНТ в Волгограде
Крупный пожар произошёл в СНТ «Рябинушка» в Волгограде из-за поджога камыша
В южной части Волгограда в СНТ «Рябинушка» бушует пожар. По словам жителей, пламя охватило дома и хозяйственные сооружения. Горожане пытались самостоятельно справиться с пожаром, но затем на подмогу прибыли сотрудники МЧС, сообщает V1.RU.
Пожар в СНТ. Видео © Telegram / V1.RU
В материале сказано, что пожар начался после того, как кто-то поджог камыша.
«Уже приехали три машины, тушат дома. Сейчас перейдут на камыш, как нам сказали», — рассказали местные.
Авторы указали, что пожар удалось локализовать в 13:02, а через полчаса он был потушен. Камыш горел на площади 1000 квадратных метров. Обошлось без погибших и пострадавших.
Ранее во Владикавказе случился пожар на Госпитальном кладбище, в тушении которого МЧС пришлось задействовать 21 специалиста и четыре единицы техники. Предположительно, возгорание случилось из-за сухой травы.
Telegram / V1.RU