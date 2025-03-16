Граждан РФ нет среди погибших и пострадавших в пожаре в Северной Македонии

Среди жертв и пострадавших в результате пожара на концерте в Кочани, Северная Македония, граждан России нет. Об этом сообщили в российском посольстве.

«По информации, полученной из МВД Северной Македонии, погибших и пострадавших из числа российских граждан на данный момент нет», — рассказали в посольстве ТАСС.