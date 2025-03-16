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16 марта, 12:29

Граждан РФ нет среди погибших и пострадавших в пожаре в Северной Македонии

Среди жертв и пострадавших в результате пожара на концерте в Кочани, Северная Македония, граждан России нет. Об этом сообщили в российском посольстве.

«По информации, полученной из МВД Северной Македонии, погибших и пострадавших из числа российских граждан на данный момент нет», — рассказали в посольстве ТАСС.

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Напомним, в городе Кочани, Северная Македония, произошёл масштабный пожар на дискотеке «Пулс», в результате которого более 50 человек погибли. Пламя начало охватывать здание после применения пиротехники. Больше 100 человек пострадали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei

Александра Мышляева
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