Концерт DNK в Северной Македонии обернулся жуткой трагедией: погиб 51 зритель, 100 пострадали
Более 50 человек погибли при пожаре на концерте DNK в Северной Македонии
Пожар на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии. Обложка © Х / doyaksec
Крупный пожар случился на дискотеке «Пулс» (Пульс) в городе Кочани в Северной Македонии примерно в 03:00 (05:00 мск). В результате возгорания погибли более 50 человек. Огонь начал распространяться в здании после использования пиротехнических средств, сообщает агентство MIA со ссылкой на местное МВД.
Во время пожара в городе проходил концерт македонской группы DNK, на который пришли полторы тысячи человек. Десятки пострадавших были госпитализировали в больницы разных городов страны. Погиб 51 зритель, более 100 человек пострадали, сообщил министр внутренних дел республики Панче Тошковски.
На место трагедии уже выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства. Кроме того, на объекте работают экстренные службы, которым помогают местные жители.
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