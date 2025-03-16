Концерт DNK в Северной Македонии обернулся жуткой трагедией: погиб 51 зритель, 100 пострадали

Крупный пожар случился на дискотеке «Пулс» (Пульс) в городе Кочани в Северной Македонии примерно в 03:00 (05:00 мск). В результате возгорания погибли более 50 человек. Огонь начал распространяться в здании после использования пиротехнических средств, сообщает агентство MIA со ссылкой на местное МВД.

Во время пожара в городе проходил концерт македонской группы DNK, на который пришли полторы тысячи человек. Десятки пострадавших были госпитализировали в больницы разных городов страны. Погиб 51 зритель, более 100 человек пострадали, сообщил министр внутренних дел республики Панче Тошковски.

На место трагедии уже выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства. Кроме того, на объекте работают экстренные службы, которым помогают местные жители.