На кладбище во Владикавказе бушует сильный пожар
МЧС: Во Владикавказе на 3 тысячах квадратных метров горит Госпитальное кладбище
Во Владикавказе произошёл пожар на Госпитальном кладбище. Огонь распространился на площади 3 тысячи квадратных метров, передаёт пресс-служба МЧС России по Северной Осетии.
Пожар на кладбище во Владикавказе. Фото © Telegram / МЧС Северной Осетии
«Пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1БИС. Площадь очагового горения оценивается в 3000 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе МЧС.
Сейчас с огнём борются 21 человек и четыре единицы техники. Возгорание, предположительно, произошло из-за сухой травы.
Ранее в Дагестане произошёл пожар в лесу рядом с селом Хрюг. Огонь распространился на площади 4 га. Всего в борьбе с пожаром задействованы 64 человека, включая пятерых сотрудников лесничества, 20 представителей МЧС и четырёх сотрудников МВД.
Kandinsky/ Life.ru