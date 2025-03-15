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15 марта, 16:39

На кладбище во Владикавказе бушует сильный пожар

МЧС: Во Владикавказе на 3 тысячах квадратных метров горит Госпитальное кладбище

Во Владикавказе произошёл пожар на Госпитальном кладбище. Огонь распространился на площади 3 тысячи квадратных метров, передаёт пресс-служба МЧС России по Северной Осетии.

Пожар на кладбище во Владикавказе. Фото © Telegram / МЧС Северной Осетии

Пожар на кладбище во Владикавказе. Фото © Telegram / МЧС Северной Осетии

«Пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1БИС. Площадь очагового горения оценивается в 3000 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Сейчас с огнём борются 21 человек и четыре единицы техники. Возгорание, предположительно, произошло из-за сухой травы.

Ранее в Дагестане произошёл пожар в лесу рядом с селом Хрюг. Огонь распространился на площади 4 га. Всего в борьбе с пожаром задействованы 64 человека, включая пятерых сотрудников лесничества, 20 представителей МЧС и четырёх сотрудников МВД.

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Kandinsky/ Life.ru

Полина Никифорова
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