На кладбище во Владикавказе бушует сильный пожар

Во Владикавказе произошёл пожар на Госпитальном кладбище. Огонь распространился на площади 3 тысячи квадратных метров, передаёт пресс-служба МЧС России по Северной Осетии.

Пожар на кладбище во Владикавказе. Фото © Telegram / МЧС Северной Осетии

«Пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1БИС. Площадь очагового горения оценивается в 3000 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Сейчас с огнём борются 21 человек и четыре единицы техники. Возгорание, предположительно, произошло из-за сухой травы.