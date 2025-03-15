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15 марта, 12:19

В Дагестане горит лес рядом с селом, местные жители помогают тушить возгорание

МЧС: В лесу Дагестана произошёл пожар площадью 4 га рядом с селом Хрюг

В Дагестане на площади 4 га горит лес в Ахтынском районе. Всего в двух километрах находится село Хрюг, местные жители которого помогают в тушении пожара. Всего в борьбе с огнём задействованы 64 человека, включая пятерых сотрудников лесничества, 20 представителей МЧС и четырёх сотрудников МВД. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Дагестану.

Огонь охватил лес в Дагестане. Видео © Telegram/ МК в Дагестане

«Тушение пожара осложняется труднодоступной местностью и отсутствием возможности подъезда специализированной техники», — пояснили в МЧС.

Ранее произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки украинских беспилотников. Взрывы раздались в районе НПЗ около 02:55 мск, после чего в городе зазвучала сирена. На снятых очевидцами кадрах запечатлён столб дыма, который поднимается над местом пожара.

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Обложка ©

Telegram/ МК в Дагестане

Полина Никифорова
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