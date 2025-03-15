В Дагестане горит лес рядом с селом, местные жители помогают тушить возгорание

В Дагестане на площади 4 га горит лес в Ахтынском районе. Всего в двух километрах находится село Хрюг, местные жители которого помогают в тушении пожара. Всего в борьбе с огнём задействованы 64 человека, включая пятерых сотрудников лесничества, 20 представителей МЧС и четырёх сотрудников МВД. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Дагестану.