В Дагестане горит лес рядом с селом, местные жители помогают тушить возгорание
МЧС: В лесу Дагестана произошёл пожар площадью 4 га рядом с селом Хрюг
В Дагестане на площади 4 га горит лес в Ахтынском районе. Всего в двух километрах находится село Хрюг, местные жители которого помогают в тушении пожара. Всего в борьбе с огнём задействованы 64 человека, включая пятерых сотрудников лесничества, 20 представителей МЧС и четырёх сотрудников МВД. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Дагестану.
Огонь охватил лес в Дагестане. Видео © Telegram/ МК в Дагестане
«Тушение пожара осложняется труднодоступной местностью и отсутствием возможности подъезда специализированной техники», — пояснили в МЧС.
Ранее произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки украинских беспилотников. Взрывы раздались в районе НПЗ около 02:55 мск, после чего в городе зазвучала сирена. На снятых очевидцами кадрах запечатлён столб дыма, который поднимается над местом пожара.
Telegram/ МК в Дагестане