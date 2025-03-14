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14 марта, 09:04

Музей неизвестного солдата попытались поджечь в Смоленской области

SHOT: В Вязьме неизвестный пытался поджечь музей неизвестного солдата

Музей неизвестного солдата попытались поджечь в Вязьме Смоленской области. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, накануне ночью неизвестный человек, держа в руках пакет, перелез через забор и бросил бутылку с зажигательной смесью в окно музея, расположенного на улице Комсомольской. Обнаруженные остатки жидкости были найдены рядом с разбитым окном. В результате пожара повреждены пластиковая труба внутри здания, которая оплавилась, а также окно и подоконник.

Поджигатель, предположительно, молодой человек около 25 лет. На момент совершения преступления он был одет в тёмную куртку, капюшон и маску. В настоящее время его местонахождение устанавливается, и не исключается, что к инциденту могут быть причастны украинские кураторы.

Ранее сообщалось, что в Казани подожгли авто начальника отдела военкомата Татарстана. Неизвестный закинул под «хёндай» самодельный коктейль Молотова и сразу же скрылся. Сама машина выгорела лишь частично, её оперативно потушили.

Пятеро россиян арестованы за попытку поджечь технику в воинской части Балашихи
Пятеро россиян арестованы за попытку поджечь технику в воинской части Балашихи
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / breakermaximus

Наталья Демьянова
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