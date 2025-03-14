Музей неизвестного солдата попытались поджечь в Смоленской области

Музей неизвестного солдата попытались поджечь в Вязьме Смоленской области. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, накануне ночью неизвестный человек, держа в руках пакет, перелез через забор и бросил бутылку с зажигательной смесью в окно музея, расположенного на улице Комсомольской. Обнаруженные остатки жидкости были найдены рядом с разбитым окном. В результате пожара повреждены пластиковая труба внутри здания, которая оплавилась, а также окно и подоконник.

Поджигатель, предположительно, молодой человек около 25 лет. На момент совершения преступления он был одет в тёмную куртку, капюшон и маску. В настоящее время его местонахождение устанавливается, и не исключается, что к инциденту могут быть причастны украинские кураторы.