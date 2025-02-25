Пятеро россиян арестованы за попытку поджечь технику в воинской части Балашихи

Пятеро молодых людей задержаны в Подмосковье по подозрению в подготовке теракта. Среди обвиняемых есть и несовершеннолетний. По данным правоохранителей, компания хотела проникнуть на территорию одной из воинских частей в Балашихе и поджечь военную технику.

«В настоящее время они арестованы, их дело по существу начал рассматривать 2-й Западный окружной военный суд», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.