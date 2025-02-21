ФСБ рассказала об осуждённых в шести регионах за диверсии

Восемь россиян осуждены в шести регионах за диверсии ради быстрого заработка по указке украинских спецслужб, им назначены сроки от 16 до 22 лет заключения. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Согласно информации ФСБ, для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность спецслужбы Киева использовали WhatsApp и Telegram, а также различные открытые интернет-платформы. Там они размещали объявления о лёгком заработке, который в итоге и оборачивался для исполнителей различными тюремными сроками.

Диверсантов ФСБ задержала в шести российских регионах: Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарском крае. Приговоры с реальными сроками вынесли Дмитрию Демидчику, Алексею Григорьеву, Максиму Москалеву, Егору Ермакову, Виктории Голушко, Фомичеву Илье, Эдуарду Гладких и Сергею Черноокому.