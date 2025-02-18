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Регион
18 февраля, 08:42

Дело о поджоге военных объектов братьями-близнецами рассмотрят в закрытом режиме

Суд закрыл процесс по делу о подготовке диверсии в воинской части в Подмосковье

Слушания по делу о подготовке диверсии на территории воинской части в Подмосковье, которые проходят в 2-м Западном окружном военном суде Москвы, будут закрытыми. Об этом сообщает РБК.

Такое решение было принято судом в связи с реальными угрозами участникам процесса. Судья Игорь Никитчук неоднократно подчеркивал отсутствие искреннего раскаяния со стороны обвиняемых. Мать подсудимых, братьев-близнецов Мельниковых, занимает пост заместителя директора школы в Дмитрове, и судья выразил мнение, что после вынесения приговора она может потерять свою работу.

Юрий Михеев и братья-близнецы Матвей и Тимофей Мельниковы признали свою вину. Следствие утверждает, что они были членами украинского легиона «Свобода России»*, который признан террористической организацией и запрещен в России. Им предъявлены обвинения в государственной измене и попытке совершения диверсии на территории военной части в Московской области.

Два пиромана пытались спалить военную технику в Сибири
Два пиромана пытались спалить военную технику в Сибири

К слову, в последнее время количество попыток поджога административных зданий в различных регионах России значительно выросло. Так, например, Life.ru сообщал о двух пироманах из Иркутской области, которые пытались спалить военную технику. А в Краснодаре неизвестный устроил массовый поджог ресторанов.

* Признана в РФ террористической организацией и запрещена

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алексей Берковиц
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