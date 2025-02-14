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Регион
14 февраля, 03:48

Два пиромана пытались спалить военную технику в Сибири

Двоих россиян задержали за попытку поджога военной техники в Иркутской области

Сотрудники УФСБ по Иркутской области задержали в Ангарске двух местных жителей, которых подозревают в попытке поджога специальной военной техники на территории воинской части. Теракт произошёл ещё в январе 2025 года, сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

По данным следствия, сибиряки забросили на территорию военного объекта бутылки с горючей смесью. К счастью, возгорания не произошло, и техника не пострадала. Также задержанные совершали разведку местных объектов транспортной инфраструктуры. Они сознались в содеянном и рассказали, что действовали по указке украинских спецслужб. За исполнение преступления им пообещали 30 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, совершённом группой лиц.

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Shutterstock / FOTODOM / SGr

Тимур Хингеев
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