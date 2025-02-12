В Бурятии задержали подростка, готовившего нападение на школу
РИАН: В Бурятии задержали ученика 9-го класса, готовившего нападение на школу
В Бурятии задержали девятиклассника, который готовил нападение на школу. У него были изъяты схема учебного заведения, а также инструкция к самостоятельному изготовлению «коктейля Молотова». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«В начале февраля в Усть-Баргузине задержан ученик девятого класса, планировавший нападение на школу. У него изъяты схема учебного заведения с отмеченными местами взрывов и поджогов и инструкция по изготовлению «коктейля Молотова», — рассказал представитель правоохранительных органов в беседе с РИА «Новости».
Он также уточнил, что подросток также создал страницу в социальных сетях под чужим именем, где размещал публикации. На данный момент несовершеннолетнего отправили домой под обязательство о явке.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Курске задержали 16-летнего подростка, который в балаклаве напал на школу с молотком. Покидая место преступления, он оставил сумку с коктейлем Молотова и ножами. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. После случившегося охранника учебного заведения уволили. Против задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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