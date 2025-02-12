В Бурятии задержали подростка, готовившего нападение на школу

В Бурятии задержали девятиклассника, который готовил нападение на школу. У него были изъяты схема учебного заведения, а также инструкция к самостоятельному изготовлению «коктейля Молотова». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В начале февраля в Усть-Баргузине задержан ученик девятого класса, планировавший нападение на школу. У него изъяты схема учебного заведения с отмеченными местами взрывов и поджогов и инструкция по изготовлению «коктейля Молотова», — рассказал представитель правоохранительных органов в беседе с РИА «Новости».