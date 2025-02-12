Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 февраля, 05:22

В Бурятии задержали подростка, готовившего нападение на школу

РИАН: В Бурятии задержали ученика 9-го класса, готовившего нападение на школу

В Бурятии задержали девятиклассника, который готовил нападение на школу. У него были изъяты схема учебного заведения, а также инструкция к самостоятельному изготовлению «коктейля Молотова». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В начале февраля в Усть-Баргузине задержан ученик девятого класса, планировавший нападение на школу. У него изъяты схема учебного заведения с отмеченными местами взрывов и поджогов и инструкция по изготовлению «коктейля Молотова», рассказал представитель правоохранительных органов в беседе с РИА «Новости».

Он также уточнил, что подросток также создал страницу в социальных сетях под чужим именем, где размещал публикации. На данный момент несовершеннолетнего отправили домой под обязательство о явке.

В Реутове предотвратили нападение на школу, которое готовил десятиклассник
В Реутове предотвратили нападение на школу, которое готовил десятиклассник

Ранее Life.ru рассказывал, что в Курске задержали 16-летнего подростка, который в балаклаве напал на школу с молотком. Покидая место преступления, он оставил сумку с коктейлем Молотова и ножами. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. После случившегося охранника учебного заведения уволили. Против задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar