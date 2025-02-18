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18 февраля, 15:04

Суд дал от 7 до 20 лет заключения трём поджигателям воинской части в Подмосковье

Троим обвиняемым в попытке диверсии в военной части и связях с запрещённой организацией Второй Западный окружной военный суд назначил от 7 до 20 лет заключения. Об этом докладывает ТАСС.

«Суд назначил Тимофею Мельникову наказание в виде 19 лет лишения свободы <...>, Матвею Мельникову — 20 лет лишения свободы <...>. Им обоим назначен штраф в размере 300 тыс. рублей», — сказано в решении суда.

Третьему обвиняемому, Юрию Михееву, суд вменил 7 лет заключения с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима.

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Напомним, Юрий Михеев и братья-близнецы Матвей и Тимофей Мельниковы признали свою вину. Следствие утверждает, что они были членами украинского легиона «Свобода России»*, который признан террористической организацией и запрещен в России. Им предъявлены обвинения в государственной измене и попытке совершения диверсии на территории военной части в Московской области.

* Признана в РФ террористической организацией и запрещена

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Николай Рюмин
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