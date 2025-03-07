Авто начальника отдела военкомата Татарстана подожгли перед началом призыва
SHOT: В Казани подожгли авто начальника отдела военкомата Татарстана
Машину начальника отдела военного комиссариата Татарстана подожгли перед весенним призывом. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, накануне в 4 утра неизвестный подкрался к иномарке Ильшата Каримова на улице Роторной в Казани. Парень закинул под «хёндай» самодельный коктейль Молотова и сразу же скрылся. Очевидцы заметили горящий автомобиль и вызвали пожарных и полицию. Сама машина выгорела лишь частично, её оперативно потушили.
Поджигателя ищут. По одной из версий, его могли вести украинские мошенники. Известно, что Ильшат Каримов занимается подготовкой и призывом граждан на военную службу по всей республике.
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