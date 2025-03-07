Авто начальника отдела военкомата Татарстана подожгли перед началом призыва

По данным телеграм-канала, накануне в 4 утра неизвестный подкрался к иномарке Ильшата Каримова на улице Роторной в Казани. Парень закинул под «хёндай» самодельный коктейль Молотова и сразу же скрылся. Очевидцы заметили горящий автомобиль и вызвали пожарных и полицию. Сама машина выгорела лишь частично, её оперативно потушили.