Пять детей погибли при пожаре в Давлекановском районе Башкортостана

Пять детей и 33-летний мужчина погибли при пожаре в селе Вперёд Давлекановского района Башкортостана. Среди погибших — три девочки (2017, 2019 и 2019 годов рождения) и два мальчика (2021 года рождения). Об этом сообщило МЧС республики.

Ночью в квартире на втором этаже двухэтажного дома загорелся натяжной потолок. К моменту прибытия спасателей открытое пламя отсутствовало. Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра.

На место происшествия выехал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов, а также рабочая группа, включая экспертов испытательной пожарной лаборатории и дознавателей. На месте также работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, чтобы установить все обстоятельства и причины пожара.