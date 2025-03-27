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Регион
27 марта, 13:01

Сотрудника газовой службы задержали по делу о взрыве дома в Махачкале

В Махачкале в рамках расследования взрыва в жилом доме задержали сотрудника газовой службы. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

Сотрудник газовой службы на допросе у следователей. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

«Задержан мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства Ленинского района города Махачкалы по причине бездействия и неисполнения должностных обязанностей», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В чём конкретно обвиняют мастера, не уточняется.

Напомним, 25 марта в многоквартирном доме в Махачкале произошёл взрыв газа. В результате происшествия пострадали четыре человека: три женщины, одна из которых находится в критическом состоянии, и один мужчина. Известно, что дом не был введён в эксплуатацию, здание построено незаконно.

Объявления о продаже жилья во взорвавшемся доме в Махачкале пропали после публикации Life.ru
Объявления о продаже жилья во взорвавшемся доме в Махачкале пропали после публикации Life.ru
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Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

Наталья Демьянова
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