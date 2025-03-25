Объявления о продаже жилья во взорвавшемся доме в Махачкале пропали после публикации Life.ru
SHOT: Агентства убрали с продажи квартиры в доме в Махачкале, где взорвался газ
Объявления о продаже квартир в доме Махачкалы, где произошёл взрыв газа, пропали после публикации Life.ru. До этого недвижимость там можно было приобрести за более чем 6 миллионов рублей.
По информации телеграм-канала SHOT, предложения начали резко пропадать с сайтов агентств уже через несколько часов после взрыва бытового газа. Примечательно, что ни в одном из объявлений не было указано, что дом всё ещё не введён в эксплуатацию и считается незаконной постройкой.
Напомним, в Махачкале прогремел взрыв в многоэтажном доме по адресу Гапцахская, 14. Как сообщили местные жители, они услышали громкий звук ранним утром. Взрывная волна выбила стёкла в соседних домах, одну из квартир охватил пожар. Дом не был введён в эксплуатацию, здание построено незаконно. В результате ЧП пострадали два человека, хозяйка квартиры находится в тяжёлом состоянии.
SHOT