МЧС опубликовало видео с последствиями взрыва в многоэтажном доме Махачкалы
Министерство чрезвычайных ситуаций России опубликовало видео с последствиями взрыва газа. Инцидент произошёл сегодня, 25 марта, утром в многоэтажном жилом доме Махачкалы.
Последствия взрыва в многоэтажном доме Махачкалы. Видео © МЧС России
На данный момент оперативные службы заняты устранением последствий инцидента. Сотрудники разбирают шаткие конструкции и помогают местным жителям безопасно эвакуироваться. Сообщается о повреждении окон в 5 соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.
Напомним, в Махачкале прогремел взрыв в многоэтажном доме по адресу Гапцахская, 14. Как сообщили местные жители, они услышали громкий звук ранним утром. Взрывная волна выбила стёкла в соседних домах, одну из квартир охватил пожар. Дом не был введён в эксплуатацию, здание построено незаконно. В результате ЧП пострадали два человека, хозяйка квартиры находится в тяжёлом состоянии.
МЧС России