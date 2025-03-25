МЧС опубликовало видео с последствиями взрыва в многоэтажном доме Махачкалы

Министерство чрезвычайных ситуаций России опубликовало видео с последствиями взрыва газа. Инцидент произошёл сегодня, 25 марта, утром в многоэтажном жилом доме Махачкалы.

На данный момент оперативные службы заняты устранением последствий инцидента. Сотрудники разбирают шаткие конструкции и помогают местным жителям безопасно эвакуироваться. Сообщается о повреждении окон в 5 соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.