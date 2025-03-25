Момент взрыва в многоэтажке в Махачкале попал на видео
Момент взрыва в многоэтажном доме в Махачкале попал на камеру домофона. Кадры публикует телеграм-канал Mash.
Момент взрыва в Махачкале. Видео © Mash
На записи видно, как после взрыва с верхних этажей посыпались осколки стёкол и камни. Мужчины, сидящие в авто у подъезда, спешно покинули придомовую территорию.
Напомним, в Махачкале прогремел взрыв в многоэтажном доме по адресу Гапцахская, 14. Как сообщили местные жители, они услышали громкий звук ранним утром. Взрывная волна выбила стёкла в соседних домах, одну из квартир охватил пожар. Дом не был введён в эксплуатацию, здание построено незаконно. В результате ЧП пострадали два человека, хозяйка квартиры находится в тяжёлом состоянии.
Пресс-служба МЧС России