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Регион
25 марта, 07:51

Момент взрыва в многоэтажке в Махачкале попал на видео

Момент взрыва в многоэтажном доме в Махачкале попал на камеру домофона. Кадры публикует телеграм-канал Mash.

Момент взрыва в Махачкале. Видео © Mash

На записи видно, как после взрыва с верхних этажей посыпались осколки стёкол и камни. Мужчины, сидящие в авто у подъезда, спешно покинули придомовую территорию.

До трёх выросло число пострадавших при взрыве в салоне сотовой связи в Махачкале
До трёх выросло число пострадавших при взрыве в салоне сотовой связи в Махачкале

Напомним, в Махачкале прогремел взрыв в многоэтажном доме по адресу Гапцахская, 14. Как сообщили местные жители, они услышали громкий звук ранним утром. Взрывная волна выбила стёкла в соседних домах, одну из квартир охватил пожар. Дом не был введён в эксплуатацию, здание построено незаконно. В результате ЧП пострадали два человека, хозяйка квартиры находится в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Пресс-служба МЧС России

Николай Рюмин
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