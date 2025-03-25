Момент взрыва в многоэтажке в Махачкале попал на видео

Момент взрыва в многоэтажном доме в Махачкале попал на камеру домофона. Кадры публикует телеграм-канал Mash.

На записи видно, как после взрыва с верхних этажей посыпались осколки стёкол и камни. Мужчины, сидящие в авто у подъезда, спешно покинули придомовую территорию.