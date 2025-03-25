Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 07:40

До трёх выросло число пострадавших при взрыве в салоне сотовой связи в Махачкале

Число пострадавших в результате взрыва, произошедшего в салоне сотовой связи в Махачкале, увеличилось до трёх., пишет SHOT. Свидетели инцидента утверждают, что причиной мог стать взрыв газа.

Первые минуты после взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале. Видео © Telegram / SHOT

В настоящее время экстренные службы проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Ситуация остаётся под контролем, и местные власти призывают граждан соблюдать осторожность.

Взрыв в бане в Карелии убил трёх человек, ещё двое в больнице
Взрыв в бане в Карелии убил трёх человек, ещё двое в больнице

Напомним, ранее сегодня в Махачкале произошёл взрыв в жилом доме. На данный момент известно о двух пострадавших. Мощный хлопок выбил стёкла в соседних домах, в одной из квартир начался пожар. Отмечается, что дом не был введён в эксплуатацию. Также он входил в реестр незаконно возведённых. В него не должен был быть проведён газ. Спустя время в Махачкале прогремел новый взрыв в салоне сотовой связи.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar