До трёх выросло число пострадавших при взрыве в салоне сотовой связи в Махачкале
Число пострадавших в результате взрыва, произошедшего в салоне сотовой связи в Махачкале, увеличилось до трёх., пишет SHOT. Свидетели инцидента утверждают, что причиной мог стать взрыв газа.
Первые минуты после взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале. Видео © Telegram / SHOT
В настоящее время экстренные службы проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Ситуация остаётся под контролем, и местные власти призывают граждан соблюдать осторожность.
Напомним, ранее сегодня в Махачкале произошёл взрыв в жилом доме. На данный момент известно о двух пострадавших. Мощный хлопок выбил стёкла в соседних домах, в одной из квартир начался пожар. Отмечается, что дом не был введён в эксплуатацию. Также он входил в реестр незаконно возведённых. В него не должен был быть проведён газ. Спустя время в Махачкале прогремел новый взрыв в салоне сотовой связи.
Telegram / SHOT