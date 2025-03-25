Дом в Махачкале, где прогремел взрыв, был построен незаконно
Власти: Дом в Махачкале, где был взрыв, входил в реестр незаконных построек
Многоэтажный дом в Махачкале, где случился взрыв, находился в списке незаконных построек. Об этом заявил глава пресс-службы администрации города Гаджимурад Сагитов.
«Дом в Махачкале, где произошёл взрыв, входил в реестр незаконно возведённых. В него не должен был быть проведён газ», — приводит его слова ТАСС.
Сагитов добавил, что угрозы другим квартирам и домам нет.
Напомним, в Махачкале прогремел взрыв в многоэтажном доме по адресу Гапцахская, 14. Как сообщили местные жители, они услышали громкий звук ранним утром. Мощный хлопок выбил стёкла в соседних домах, одну из квартир охватил огонь. Известно, что дом не был введён в эксплуатацию. Вскоре стало известно, что пострадали два человека, один из которых находится в критическом состоянии.