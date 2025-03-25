Дом в Махачкале, где прогремел взрыв, был построен незаконно

Многоэтажный дом в Махачкале, где случился взрыв, находился в списке незаконных построек. Об этом заявил глава пресс-службы администрации города Гаджимурад Сагитов.

«Дом в Махачкале, где произошёл взрыв, входил в реестр незаконно возведённых. В него не должен был быть проведён газ», — приводит его слова ТАСС.