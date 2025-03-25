Второй взрыв прогремел в Махачкале

В Махачкале прогремел ещё один взрыв, на этот раз в салоне сотовой связи на улице Имама Шамиля. Об этом сообщает SHOT.

Напомним, ранее сегодня в Махачкале произошёл взрыв в жилом доме. На данный момент известно о двух пострадавших. Мощный хлопок выбил стёкла в соседних домах, в одной из квартир начался пожар. Отмечается, что дом не был введён в эксплуатацию.