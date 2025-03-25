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Регион
25 марта, 07:23

Второй взрыв прогремел в Махачкале

В Махачкале произошёл взрыв в салоне сотовой связи, пострадали два человека

Место взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале. Обложка © SHOT

Место взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале. Обложка © SHOT

В Махачкале прогремел ещё один взрыв, на этот раз в салоне сотовой связи на улице Имама Шамиля. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в результате инцидента пострадали минимум два человека. Подробности ЧП устанавливаются.

Напомним, ранее сегодня в Махачкале произошёл взрыв в жилом доме. На данный момент известно о двух пострадавших. Мощный хлопок выбил стёкла в соседних домах, в одной из квартир начался пожар. Отмечается, что дом не был введён в эксплуатацию.

Никита Никонов
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