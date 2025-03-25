При взрыве газа в многоэтажке в Махачкале пострадали два человека

В результате взрыва в многоквартирном доме в Махачкале пострадали два человека, один из которых находится в критическом состоянии. Об этом сообщил ТАСС заведующий ожоговым центром РКБ им. А. В. Вишневского Магомед Ахмедов.

Он подтвердил информацию о пострадавших и отметил, что состояние женщины оценивается как тяжелое, а у мужчины — средняя степень тяжести.

Кроме того, МЧС России приняло решение эвакуировать 150 жильцов из здания, где произошел инцидент. Взрыв газа прогремел на седьмом этаже 14-этажного жилого дома, и в результате происшествия один из пострадавших был госпитализирован. Открытое горение удалось ликвидировать, однако взрыв оставил следы разрушений: окна в пяти соседних многоэтажках были частично повреждены, а также пострадали 50 автомобилей, припаркованных во дворе.