При взрыве газа в многоэтажке в Махачкале пострадали два человека
МЧС: 150 человек эвакуировали из дома в Махачкале после взрыва, пострадали двое
В результате взрыва в многоквартирном доме в Махачкале пострадали два человека, один из которых находится в критическом состоянии. Об этом сообщил ТАСС заведующий ожоговым центром РКБ им. А. В. Вишневского Магомед Ахмедов.
Он подтвердил информацию о пострадавших и отметил, что состояние женщины оценивается как тяжелое, а у мужчины — средняя степень тяжести.
Кроме того, МЧС России приняло решение эвакуировать 150 жильцов из здания, где произошел инцидент. Взрыв газа прогремел на седьмом этаже 14-этажного жилого дома, и в результате происшествия один из пострадавших был госпитализирован. Открытое горение удалось ликвидировать, однако взрыв оставил следы разрушений: окна в пяти соседних многоэтажках были частично повреждены, а также пострадали 50 автомобилей, припаркованных во дворе.
Напомним, в Махачкале прогремел взрыв в многоэтажном доме по адресу Гапцахская, 14. Как сообщили местные жители, они услышали громкий звук ранним утром. Мощный хлопок выбил стёкла в соседних домах, также в одной из квартир началось возгорание. Известно, что дом не был введён в эксплуатацию.
Telegram / Администрация Махачкалы