Цена квартир в незаконно построенном доме в Махачкале начиналась от 6 млн рублей

Цена квартир в незаконно построенном доме в Махачкале, где прогремел взрыв, начиналась от шести миллионов рублей. Объявления о продаже жилплощади всё ещё висят в Сети, хотя администрация города не давала разрешения на ввод здания в эксплуатацию, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, за 6 млн рублей можно было купить квартиру площадью более 60 квадратов. В описании к объявлению говорилось, что там уже сделан ремонт. При этом ничего не было сказано о том, что дом не введён в эксплуатацию.