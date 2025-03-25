Цена квартир в незаконно построенном доме в Махачкале начиналась от 6 млн рублей
Дом в Махачкале, где произошёл взрыв. Обложка © Пресс-служба МЧС РФ
Цена квартир в незаконно построенном доме в Махачкале, где прогремел взрыв, начиналась от шести миллионов рублей. Объявления о продаже жилплощади всё ещё висят в Сети, хотя администрация города не давала разрешения на ввод здания в эксплуатацию, пишет SHOT.
Квартира в незаконно построенном доме в Махачкале, где произошёл взрыв. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, за 6 млн рублей можно было купить квартиру площадью более 60 квадратов. В описании к объявлению говорилось, что там уже сделан ремонт. При этом ничего не было сказано о том, что дом не введён в эксплуатацию.
Здание находится неподалёку от набережной Каспийского моря и парка Редукторный — популярного места для прогулок.
Напомним, ранее в Махачкале произошёл взрыв в жилом доме. На данный момент известно о двух пострадавших. Это хозяйка квартиры, где произошёл взрыв. Она находится в тяжёлом состоянии. Также пострадал мужчина, он в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что дом не был введён в эксплуатацию. Также он входил в реестр незаконно возведённых. В него не должен был быть проведён газ. Спустя время в Махачкале прогремел новый взрыв в салоне сотовой связи.