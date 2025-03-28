В суд направили дело о гибели четырёх детей под Красноярском от дихлофоса

В Назаровский городской суд Красноярского края передано дело об инциденте, в результате которого погибли четверо детей в посёлке Красная Сопка. Обвиняемым по делу о причинении смерти по неосторожности выступает отец погибших, чьи действия, как полагает следствие, привели к трагедии.