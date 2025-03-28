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Регион
28 марта, 17:44

В суд направили дело о гибели четырёх детей под Красноярском от дихлофоса

В Назаровский городской суд Красноярского края передано дело об инциденте, в результате которого погибли четверо детей в посёлке Красная Сопка. Обвиняемым по делу о причинении смерти по неосторожности выступает отец погибших, чьи действия, как полагает следствие, привели к трагедии.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, причиной смерти детей стало отравление инсектицидом. Назаровская межрайонная прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение, и теперь дело будет рассмотрено судом по существу

СК завершил следствие по делу о гибели 4 детей от дихлофоса под Красноярском
СК завершил следствие по делу о гибели 4 детей от дихлофоса под Красноярском

Осенью 2024 года в Красной Сопке, Назаровский район, семья стала жертвой отравления в результате неосторожного применения дихлофоса. Глава семьи провёл обработку дома инсектицидом, но игнорирование правил безопасности привело к трагическому исходу: четверо детей погибли, а сами родители оказались на больничной койке. Экспертное заключение показало, что смерть наступила в результате отравления сильнодействующим системным ядом, которым дети дышали на протяжении длительного времени (около 10 часов). На момент трагедии мать была в ожидании ребенка. Мальчик родился в ноябре того же года, однако, к сожалению, его жизнь оборвалась в феврале 2025 года.

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Николь Вербер
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