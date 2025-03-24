СК завершил следствие по делу о гибели 4 детей от дихлофоса под Красноярском

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела о смерти четверых детей в посёлке Красная Сопка, которые отравились парами дихлофоса. Сейчас материалы готовятся для передачи в суд. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.