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Регион
24 марта, 07:22

СК завершил следствие по делу о гибели 4 детей от дихлофоса под Красноярском

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела о смерти четверых детей в посёлке Красная Сопка, которые отравились парами дихлофоса. Сейчас материалы готовятся для передачи в суд. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Дело о гибели детей от дихлофоса. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«Отец погибших детей обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам). <…> Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.

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Напомним, в сентябре 2024 года в Красной Сопке Назаровского района отец семейства распылил в доме дихлофос, но из-за несоблюдения мер безопасности все члены семьи отравились парами ядовитого средства. В итоге четыре ребёнка погибли, а родители попали в больницу. Экспертиза доказала, что дети отравились деструктивным ядом системного действия. Они дышали им на протяжении 10 часов. К тому моменту мать семьи уже была на последнем месяце беременности. В ноябре 2024 года она родила, но 2 февраля этого года мальчик умер.

Обложка ©

Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Татьяна Миссуми
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