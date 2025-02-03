«Случайность или мистика»: Отец пяти погибших детей из Красноярского края назвал свою жизнь трагедией

Отцу четверых детей, которые умерли в результате отравления средством от насекомых в посёлке Красная Сопка, предъявили окончательное обвинение. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности четырём лицам. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«В рамках расследования уголовного дела предъявлено окончательное обвинение 34-летнему отцу погибших детей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ», — написано в сообщении.

Сам Дмитрий назвал свою жизнь трагедией, так как после смерти четырёх детей — 13-летнего сына и троих дочек, которым было 12, 11 и 6 лет — у них с супругой умер пятый малыш, родившийся уже после трагедии. Смерть трёхмесячного крохи мужчина назвал случайностью. После всех бед он не верит в то, что это была мистика.

«У меня вообще вся жизнь — трагедия. Да, это случайность. Это либо случайность, либо, во что я не верю, какие-то потусторонние силы, либо в доме, либо на нас», — рассказал Дмитрий в беседе с 360.ru.

Как рассказал родитель, малыш, захлебнувшийся рвотными массами, умер очень тихо. Он не издал ни звука, именно поэтому они не успели предпринять меры и спасти кроху.

«Если бы мы слышали, само собой, мы бы предприняли все меры, что могли. <…> Предварительно, срыгнул и подавился рвотными массами», — сказал он.