Один человек погиб при взрыве на заправке на Урале

«По предварительным данным, 30 марта 2025 года около 19:10 мин. на автомобильной газозаправочной станции по ул. Северная в г. Камышлове произошёл хлопок, причиной которого могло стать скопление газов в подвальном помещении станции» , — говорится в сообщении.

А ранее Life.ru сообщал, что в Махачкале произошёл взрыв в жилом доме. Мощный хлопок выбил стёкла в соседних домах, в одной из квартир начался пожар. Отмечается, что дом не был введён в эксплуатацию. Также он входил в реестр незаконно возведённых. В него не должен был быть проведён газ. Спустя время в Махачкале прогремел новый взрыв в салоне сотовой связи.