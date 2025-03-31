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Регион
31 марта, 05:24

Один человек погиб при взрыве на заправке на Урале

Прокуратура: В Свердловской области при взрыве на АЗС погиб человек

Последствия взрыва газовоздушной смеси в Камышлове. Обложка © Telegram / Прокуратура Свердловской области

Последствия взрыва газовоздушной смеси в Камышлове. Обложка © Telegram / Прокуратура Свердловской области

В населённом пункте Камышлов Свердловской области произошёл взрыв на заправке. По факту происшествия организована проверка. Об этом сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры.

«По предварительным данным, 30 марта 2025 года около 19:10 мин. на автомобильной газозаправочной станции по ул. Северная в г. Камышлове произошёл хлопок, причиной которого могло стать скопление газов в подвальном помещении станции», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, здание не эксплуатировалось. В результате происшествия погиб сотрудник станции 1972 года рождения.

Взрыв газа прогремел в многоквартирном доме под Челябинском
Взрыв газа прогремел в многоквартирном доме под Челябинском

А ранее Life.ru сообщал, что в Махачкале произошёл взрыв в жилом доме. Мощный хлопок выбил стёкла в соседних домах, в одной из квартир начался пожар. Отмечается, что дом не был введён в эксплуатацию. Также он входил в реестр незаконно возведённых. В него не должен был быть проведён газ. Спустя время в Махачкале прогремел новый взрыв в салоне сотовой связи.

Мария Любицкая
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