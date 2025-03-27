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27 марта, 12:00

Взрыв газа прогремел в многоквартирном доме под Челябинском

Один человек погиб и трое пострадали при взрыве газа в доме под Еманжелинском

Последствия взрыва газа под Еманжелинском. Обложка © ГУ МЧС РФ по Челябинской области

Последствия взрыва газа под Еманжелинском. Обложка © ГУ МЧС РФ по Челябинской области

Взрыв газа прогремел в посёлке Красногорский Еманжелинского муниципального района Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. В результате один человек погиб и трое пострадали.

«В результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что погибла женщина. Три человека госпитализированы. На месте продолжают работать сотрудники МЧС — 19 человек, а также пять единиц техники.

В Махачкале спасли кота, который cпрятался под кровать во время взрыва в доме
В Махачкале спасли кота, который cпрятался под кровать во время взрыва в доме

Ранее была названа причина взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале. Там пострадали пять человек.

Никита Никонов
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