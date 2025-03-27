Взрыв газа прогремел в многоквартирном доме под Челябинском

Взрыв газа прогремел в посёлке Красногорский Еманжелинского муниципального района Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. В результате один человек погиб и трое пострадали.

«В результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что погибла женщина. Три человека госпитализированы. На месте продолжают работать сотрудники МЧС — 19 человек, а также пять единиц техники.