В Махачкале спасли кота, который cпрятался под кровать во время взрыва в доме

В Махачкале спасли кота по кличке Цезарь, который спрятался во время взрыва в многоквартирном доме и не смог самостоятельно выбраться. Об этом сообщила пресс-служба главы Дагестана, прикрепив видео с «операцией».

Пятнистый кот по кличке Цезарь испугался взрыва и затаился в квартире. Во время эвакуации хозяйка не смогла найти любимого питомца. Позже женщину пропустили через оцепление вместе со спасателями. В итоге они смогли отыскать четвероногого — перепуганный Цезарь прятался под кроватью.