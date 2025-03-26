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25 марта, 23:01

В Махачкале спасли кота, который cпрятался под кровать во время взрыва в доме

Спасённый кот. Обложка © Telegram / Администрация Главы РД

Спасённый кот. Обложка © Telegram / Администрация Главы РД

В Махачкале спасли кота по кличке Цезарь, который спрятался во время взрыва в многоквартирном доме и не смог самостоятельно выбраться. Об этом сообщила пресс-служба главы Дагестана, прикрепив видео с «операцией».

Кота спасли из дома в Махачкале, где прогремел взрыв. Видео © Telegram / Администрация Главы РД

Пятнистый кот по кличке Цезарь испугался взрыва и затаился в квартире. Во время эвакуации хозяйка не смогла найти любимого питомца. Позже женщину пропустили через оцепление вместе со спасателями. В итоге они смогли отыскать четвероногого — перепуганный Цезарь прятался под кроватью.

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Напомним, взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Гапцахская утром 25 марта. В результате ЧП выбило стёкла в соседних зданиях и начался пожар в одной из квартир. Выяснилось, что дом построен незаконно и не был сдан в эксплуатацию. В результате инцидента пострадали два человека.

Лия Мурадьян
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