Причина взрыва газа в салоне связи в Махачкале оказалась скрыта под землёй

Причиной взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале стала утечка на подземном газопроводе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и тарифов Дагестана.

«По предварительной информации, причина взрыва в магазине на проспекте Имама Шамиля в Махачкале — утечка газа на подземном газопроводе», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что у собственника не было договора на поставку газа, а сам объект не подключён к сети. В министерстве призвали пользоваться газом по правилам.