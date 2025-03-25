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25 марта, 10:47

Причина взрыва газа в салоне связи в Махачкале оказалась скрыта под землёй

Минэнерго Дагестана: Причиной взрыва газа в магазине в Махачкале стала утечка

Причиной взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале стала утечка на подземном газопроводе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и тарифов Дагестана.

Место взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале. Видео © Telegram / Минэнерго Дагестана

«По предварительной информации, причина взрыва в магазине на проспекте Имама Шамиля в Махачкале — утечка газа на подземном газопроводе», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что у собственника не было договора на поставку газа, а сам объект не подключён к сети. В министерстве призвали пользоваться газом по правилам.

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Напомним, в результате взрыва пострадали не менее четырёх человек. Также сегодня в Махачкале произошёл взрыв в незаконно построенном многоэтажном доме. Там пострадали двое.

Обложка ©

Минэнерго Дагестана

Никита Никонов
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