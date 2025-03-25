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Регион
25 марта, 08:09

Число пострадавших при взрыве в салоне связи в Махачкале увеличилось до четырёх

Количество пострадавших в результате взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале возросло до четырёх человек. Согласно данным SHOT, трое из них находятся в критическом состоянии, а один — в состоянии средней тяжести.

Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, и медики делают всё возможное для их спасения. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться, и местные власти призывают жителей сохранять бдительность.

Момент взрыва в многоэтажке в Махачкале попал на видео
Момент взрыва в многоэтажке в Махачкале попал на видео

Напомним, ранее сегодня в Махачкале произошёл взрыв в жилом доме. На данный момент известно о двух пострадавших. Мощный хлопок выбил стёкла в соседних домах, в одной из квартир начался пожар. Отмечается, что дом не был введён в эксплуатацию. Также он входил в реестр незаконно возведённых. В него не должен был быть проведён газ. Спустя время в Махачкале прогремел новый взрыв в салоне сотовой связи.

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Telegram / SHOT

Оксана Попова
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