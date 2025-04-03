«Выходите!» Появилось видео из эпицентра взрыва на судостроительном заводе в Карелии
Опубликовано видео из эпицентра пожара на Онежском судостроительном заводе
Появилось видео из того самого цеха Онежского судостроительного завода, где, по предварительной информации, взорвался газовый баллон и начался крупный пожар. SHOT делится кадрами из самого эпицентра пожарища.
Пожар на заводе в Карелии. Видео © Telegram / SHOT
«Выходите! Все на выход!» – кричит на видео сотрудник МЧС.
В результате ЧП двое сварщиков получили сильные ожоги, их госпитализировали в тяжёлом состоянии. Судя по кадрам, огонь моментально охватил помещения и сковал в огненное кольцо работников.
Как сообщалось, что в Петрозаводске, Республика Карелия, произошёл крупный пожар на территории Онежского судостроительного завода. Возгорание охватило четвёртый цех предприятия, где, по предварительным данным, находились ёмкости с горючими материалами. В результате инцидента пострадали два человека. Предварительной причиной пожара называется взрыв газового баллона.
Telegram / SHOT