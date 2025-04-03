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3 апреля, 07:53

«‎Выходите!» Появилось видео из эпицентра взрыва на судостроительном заводе в Карелии

Опубликовано видео из эпицентра пожара на Онежском судостроительном заводе

Появилось видео из того самого цеха Онежского судостроительного завода, где, по предварительной информации, взорвался газовый баллон и начался крупный пожар. SHOT делится кадрами из самого эпицентра пожарища.

Пожар на заводе в Карелии. Видео © Telegram / SHOT

«Выходите! Все на выход!» – кричит на видео сотрудник МЧС.

В результате ЧП двое сварщиков получили сильные ожоги, их госпитализировали в тяжёлом состоянии. Судя по кадрам, огонь моментально охватил помещения и сковал в огненное кольцо работников.

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Как сообщалось, что в Петрозаводске, Республика Карелия, произошёл крупный пожар на территории Онежского судостроительного завода. Возгорание охватило четвёртый цех предприятия, где, по предварительным данным, находились ёмкости с горючими материалами. В результате инцидента пострадали два человека. Предварительной причиной пожара называется взрыв газового баллона.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми
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