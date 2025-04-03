«‎Выходите!» Появилось видео из эпицентра взрыва на судостроительном заводе в Карелии

Появилось видео из того самого цеха Онежского судостроительного завода, где, по предварительной информации, взорвался газовый баллон и начался крупный пожар. SHOT делится кадрами из самого эпицентра пожарища.

Пожар на заводе в Карелии. Видео © Telegram / SHOT

«Выходите! Все на выход!» – кричит на видео сотрудник МЧС.

В результате ЧП двое сварщиков получили сильные ожоги, их госпитализировали в тяжёлом состоянии. Судя по кадрам, огонь моментально охватил помещения и сковал в огненное кольцо работников.