Мощный пожар вспыхнул на Онежском судостроительном заводе в Карелии

В Петрозаводске, Республика Карелия, произошёл крупный пожар на территории Онежского судостроительного завода. Возгорание охватило четвёртый цех предприятия, где, по предварительным данным, находились ёмкости с горючими материалами.

Пожар в здании Онежского судостроительного завода в Петрозаводске. Видео © SHOT

По информации SHOT, в результате инцидента пострадали два человека. Сообщается, что это сварщики, работавшие на заводе, оба находятся в тяжелом состоянии. Предварительной причиной пожара называется взрыв газового баллона, который спровоцировал дальнейшее распространение огня. На месте происшествия работают экстренные службы.