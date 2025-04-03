Мощный пожар вспыхнул на Онежском судостроительном заводе в Карелии
SHOT: Произошёл пожар на судостроительном заводе Петрозаводска, двое пострадали
В Петрозаводске, Республика Карелия, произошёл крупный пожар на территории Онежского судостроительного завода. Возгорание охватило четвёртый цех предприятия, где, по предварительным данным, находились ёмкости с горючими материалами.
Пожар в здании Онежского судостроительного завода в Петрозаводске. Видео © SHOT
По информации SHOT, в результате инцидента пострадали два человека. Сообщается, что это сварщики, работавшие на заводе, оба находятся в тяжелом состоянии. Предварительной причиной пожара называется взрыв газового баллона, который спровоцировал дальнейшее распространение огня. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее стало известно, что трагический ночной пожар в городе Заозёрный Красноярского края унёс жизни троих человек, в том числе 12-летнего мальчика. Огонь полностью уничтожил частный дом, после тушения спасатели обнаружили внутри тела погибших.