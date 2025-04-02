Ночной пожар унёс жизни семьи с ребёнком в Сибири
Ночной пожар уничтожил частный дом в городе Заозёрный Красноярского края. После тушения огня внутри были обнаружены тела троих человек, в том числе мальчика 12 лет, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС.
«Возгорание было ликвидировано в 6:46 на площади 36 квадратных метров. Причину трагедии предстоит установить дознавателю МЧС России», — говорится в посте.
Схожая трагедия ранее произошла под Иркутском. Там пожар забрал на тот свет четырёх жильцов частного дома.
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Telegram / МЧС Красноярского края