Ночной пожар унёс жизни семьи с ребёнком в Сибири

Ночной пожар уничтожил частный дом в городе Заозёрный Красноярского края. После тушения огня внутри были обнаружены тела троих человек, в том числе мальчика 12 лет, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС.

«Возгорание было ликвидировано в 6:46 на площади 36 квадратных метров. Причину трагедии предстоит установить дознавателю МЧС России», — говорится в посте.