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Регион
27 марта, 01:41

Пожар-убийца погубил целую семью под Иркутском

Пожар в частном доме унёс жизни четырёх человек под Иркутском

Уничтоженный огнём дом. Обложка © ГУ МЧС России по Иркутской области

Уничтоженный огнём дом. Обложка © ГУ МЧС России по Иркутской области

Частный срубовой дом загорелся в деревне Податовская Иркутской области ранним утром 27 марта по местному времени. Огонь унёс жизни нескольких человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«07:22 (02:22 мск) пожар ликвидирован. Погибли четыре человека, травмированных нет», — написали в управлении, добавив, что огонь тушили 15 спасателей и семь единиц техники.

В Южной Корее разбился вертолёт во время тушения лесных пожаров, один человек погиб
В Южной Корее разбился вертолёт во время тушения лесных пожаров, один человек погиб

Масштабные лесные пожары тем временем продолжают бушевать и в Южной Корее, где огонь охватил уезд Ынсон. При тушении возгорания рухнул пожарный вертолёт, его экипаж погиб.

Тимур Хингеев
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