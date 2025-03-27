Пожар-убийца погубил целую семью под Иркутском

Частный срубовой дом загорелся в деревне Податовская Иркутской области ранним утром 27 марта по местному времени. Огонь унёс жизни нескольких человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«07:22 (02:22 мск) пожар ликвидирован. Погибли четыре человека, травмированных нет», — написали в управлении, добавив, что огонь тушили 15 спасателей и семь единиц техники.