В Южной Корее разбился вертолёт во время тушения лесных пожаров, один человек погиб

Во время тушения лесных пожаров, вспыхнувших в уезде Ынсон в Южной Корее, разбился вертолёт. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Лесные пожары в Ынсоне, Южная Корея. Видео © X / snu0715

По имеющимся данным, в вертолёте в момент крушения находился один человек. К сожалению, он погиб.

Исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су назвал разразившие лесные пожары «худшими за всю историю страны». На данный момент известно о 18 погибших, 13 пострадавших. Всего эвакуировано свыше 20 тысяч человек из опасной зоны. В борьбе со стихией задействованы 128 вертолётов, более 1,1 тысячи военных, примерно 3,1 тысячи пожарных, около 4,6 тысячи госслужащих.