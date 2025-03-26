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26 марта, 06:15

В Южной Корее разбился вертолёт во время тушения лесных пожаров, один человек погиб

Yonhap: В Южной Корее разбился вертолёт во время тушения лесных пожаров

Во время тушения лесных пожаров, вспыхнувших в уезде Ынсон в Южной Корее, разбился вертолёт. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Лесные пожары в Ынсоне, Южная Корея. Видео © X / snu0715

По имеющимся данным, в вертолёте в момент крушения находился один человек. К сожалению, он погиб.

Исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су назвал разразившие лесные пожары «худшими за всю историю страны». На данный момент известно о 18 погибших, 13 пострадавших. Всего эвакуировано свыше 20 тысяч человек из опасной зоны. В борьбе со стихией задействованы 128 вертолётов, более 1,1 тысячи военных, примерно 3,1 тысячи пожарных, около 4,6 тысячи госслужащих.

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Напомним, в конце марта в уезде Санчхон провинции Кёнсан начались массивные пожары, которые быстро распространились на жилые районы. Пострадало уже множество национальных парков, достопримечательностей и храмов. Правительство Южной Кореи объявило режим национального бедствия в юго-восточной части страны. А ранее Life.ru сообщал о мощном пожаре на одной из электрических подстанций Лондона.

Обложка ©

X / SmileLssue

Мария Любицкая
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