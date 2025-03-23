Российских туристов призвали отказаться от поездок в Южную Корею из-за пожаров
Борьба с природными пожарами в Южной Корее. Обложка © X / Alex_RobertsJ
Российских туристов призывают воздержаться от поездок в районы Южной Кореи, где бушуют сильные лесные пожары. При этом сейчас рейсы из России в страну полностью заполнены из-за высокого сезона, связанного с цветением сакуры, сообщает SHOT.
Южную Корею охватили природные пожары. Видео © X / WeatherMonitors, volcaholic1
Пожары начались в уезде Санчхон провинции Кёнсан и быстро распространились на жилые районы. На данный момент известно о четырёх погибших и 10 пострадавших, более 1,5 тысячи человек эвакуированы из опасных зон. Среди пострадавших территорий — популярные национальные парки и места рядом с достопримечательностями и храмами. Правительство Южной Кореи объявило режим национального бедствия в юго-восточной части страны.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что ситуация находится под контролем, и пока снижения продаж туров не наблюдается. Путешественникам, уже находящимся в Южной Корее, рекомендуется избегать районов, близких к очагам пожаров.
Вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал нашим коллегам, что Южная Корея остаётся популярным экскурсионным направлением, и туристы могут легко скорректировать маршруты, исключив пострадавшие регионы. Он выразил сомнения, что текущая ситуация существенно повлияет на турпоток в страну.
Недавно Life.ru сообщал о мощном пожаре на одной из электрических подстанций Лондона. Происшествие оказалось настолько серьёзным, что без энергии остались тысячи домов, сотни человек были вынуждены эвакуироваться, а международный аэропорт британской столицы Хитроу оказался парализован.