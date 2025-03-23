Российских туристов призвали отказаться от поездок в Южную Корею из-за пожаров

Российских туристов призывают воздержаться от поездок в районы Южной Кореи, где бушуют сильные лесные пожары. При этом сейчас рейсы из России в страну полностью заполнены из-за высокого сезона, связанного с цветением сакуры, сообщает SHOT.

Южную Корею охватили природные пожары. Видео © X / WeatherMonitors, volcaholic1

Пожары начались в уезде Санчхон провинции Кёнсан и быстро распространились на жилые районы. На данный момент известно о четырёх погибших и 10 пострадавших, более 1,5 тысячи человек эвакуированы из опасных зон. Среди пострадавших территорий — популярные национальные парки и места рядом с достопримечательностями и храмами. Правительство Южной Кореи объявило режим национального бедствия в юго-восточной части страны.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что ситуация находится под контролем, и пока снижения продаж туров не наблюдается. Путешественникам, уже находящимся в Южной Корее, рекомендуется избегать районов, близких к очагам пожаров.