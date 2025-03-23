Мощный пожар охватил ТЦ в Нефтекамске, из огня спасены сотни человек
В Нефтекамске сгорел магазин бытовой техники ТК «Центральный»
В Башкортостане произошёл пожар в магазине в торговом центре «Центральный», огонь охватил почти 500 квадратных метров, сообщает МЧС России. Причины ЧП выясняются, о пострадавших информация не поступала, из здания удалось эвакуировать 265 человек.
«В Нефтекамске в магазине бытовой техники ТК «Центральный» началось горение. Огонь быстро распространился по другим помещениям», — говорится в тексте ведомства.
Сейчас возгорание ликвидировано. На месте работают дознаватели МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории.
Ранее сообщалось, что в деревне Ключи Сысертского городского округа Свердловской области произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей. Мальчики 2010 и 2011 годов рождения не смогли выбраться из постройки, которая загорелась вечером 20 марта.