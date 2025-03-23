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Регион
23 марта, 09:37

Мощный пожар охватил ТЦ в Нефтекамске, из огня спасены сотни человек

В Нефтекамске сгорел магазин бытовой техники ТК «Центральный»

Пожар в ТЦ в Башкортостане. Фото © Telegram / МЧС РФ

Пожар в ТЦ в Башкортостане. Фото © Telegram / МЧС РФ

В Башкортостане произошёл пожар в магазине в торговом центре «Центральный», огонь охватил почти 500 квадратных метров, сообщает МЧС России. Причины ЧП выясняются, о пострадавших информация не поступала, из здания удалось эвакуировать 265 человек.

Пожар в ТЦ в Башкортостане. Фото © Telegram / МЧС РФ

Пожар в ТЦ в Башкортостане. Фото © Telegram / МЧС РФ

Пожар в ТЦ в Башкортостане. Фото © Telegram / МЧС РФ

Пожар в ТЦ в Башкортостане. Фото © Telegram / МЧС РФ

«В Нефтекамске в магазине бытовой техники ТК «Центральный» началось горение. Огонь быстро распространился по другим помещениям», — говорится в тексте ведомства.

Сейчас возгорание ликвидировано. На месте работают дознаватели МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории.

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Ранее сообщалось, что в деревне Ключи Сысертского городского округа Свердловской области произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей. Мальчики 2010 и 2011 годов рождения не смогли выбраться из постройки, которая загорелась вечером 20 марта.

Татьяна Миссуми
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