Взрыв разрушил половину магазина под Челябинском, продавщица ранена
Продавец магазина пострадала при взрыве газового водонагревателя в Еманжелинске
В Челябинской области в результате взрыва газа разрушился местный магазин. ЧП произошло сегодня, 23 марта, в районе семи утра в городе Еманжелинск в посёлке Батуринский. На месте уже работают сотрудники экстренных служб, сообщают местные паблики региона.
Взрыв газа произошёл в магазине в Еманжелинске Челябинской области. Видео © VK / Агентство чрезвычайных новостей Челябинск
️В в результате взрыва пострадала продавец магазина, женщину увезли в больницу. Пожара удалось избежать, сообщают в МЧС региона. На место выехали пожарно-спасательные подразделения Копейского гарнизона. По версии МЧС, в магазине взорвался газовый водонагреватель.
Ранее на Кубани произошёл взрыв в жилом доме в ночь на 5 марта на улице Красная. Звонок в службу спасения поступил в 1:14. В результате трагедии пострадали три взрослых человека. Один из мужчин был госпитализирован в реанимацию с диагнозом 70% ожогов тела. В пункт временного размещения были отправлены 25 человек, среди которых 5 детей.