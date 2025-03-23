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23 марта, 09:21

Взрыв разрушил половину магазина под Челябинском, продавщица ранена

Продавец магазина пострадала при взрыве газового водонагревателя в Еманжелинске

В Челябинской области в результате взрыва газа разрушился местный магазин. ЧП произошло сегодня, 23 марта, в районе семи утра в городе Еманжелинск в посёлке Батуринский. На месте уже работают сотрудники экстренных служб, сообщают местные паблики региона.

Взрыв газа произошёл в магазине в Еманжелинске Челябинской области. Видео © VK / Агентство чрезвычайных новостей Челябинск

️В в результате взрыва пострадала продавец магазина, женщину увезли в больницу. Пожара удалось избежать, сообщают в МЧС региона. На место выехали пожарно-спасательные подразделения Копейского гарнизона. По версии МЧС, в магазине взорвался газовый водонагреватель.

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Ранее на Кубани произошёл взрыв в жилом доме в ночь на 5 марта на улице Красная. Звонок в службу спасения поступил в 1:14. В результате трагедии пострадали три взрослых человека. Один из мужчин был госпитализирован в реанимацию с диагнозом 70% ожогов тела. В пункт временного размещения были отправлены 25 человек, среди которых 5 детей.

Обложка ©

VK / Агентство чрезвычайных новостей Челябинск

Наталья Афонина
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