Взрыв разрушил половину магазина под Челябинском, продавщица ранена

В Челябинской области в результате взрыва газа разрушился местный магазин. ЧП произошло сегодня, 23 марта, в районе семи утра в городе Еманжелинск в посёлке Батуринский. На месте уже работают сотрудники экстренных служб, сообщают местные паблики региона.