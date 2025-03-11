Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Белореченске
Мужчина, получивший ожоги после частичного обрушения здания в Белореченске на Кубани, где 5 марта произошёл взрыв газа, скончался в краевой больнице Краснодара. Об этом сообщил Сергей Сидоренко, глава Белореченского района.
«К сожалению, сегодня в краевой больнице скончался Дмитрий Г., пострадавший при обрушении жилого дома по улице Красная, 84. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал Сидоренко в телеграм-канале.
Напомним, взрыв в жилом доме прогремел в ночь на 5 марта на улице Красная. Звонок в службу спасения поступил в 1:14. В результате трагедии пострадали три взрослых. Мужчина попал в реанимацию, у него диагностировали 70% ожогов тела. В ПВР разместили 25 человек, среди которых 5 детей.
Telegram / МЧС Краснодарского края