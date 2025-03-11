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Регион
11 марта, 17:46

Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Белореченске

Мужчина, получивший ожоги после частичного обрушения здания в Белореченске на Кубани, где 5 марта произошёл взрыв газа, скончался в краевой больнице Краснодара. Об этом сообщил Сергей Сидоренко, глава Белореченского района.

«К сожалению, сегодня в краевой больнице скончался Дмитрий Г., пострадавший при обрушении жилого дома по улице Красная, 84. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал Сидоренко в телеграм-канале.

Дыра вместо квартир: Появилось видео с места взрыва в пятиэтажке в Белореченске
Дыра вместо квартир: Появилось видео с места взрыва в пятиэтажке в Белореченске

Напомним, взрыв в жилом доме прогремел в ночь на 5 марта на улице Красная. Звонок в службу спасения поступил в 1:14. В результате трагедии пострадали три взрослых. Мужчина попал в реанимацию, у него диагностировали 70% ожогов тела. В ПВР разместили 25 человек, среди которых 5 детей.

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Telegram / МЧС Краснодарского края

Александра Мышляева
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