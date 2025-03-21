Тела нашли на пепелище: На Урале двое детей заживо сгорели в заброшенном сарае

В деревне Ключи Сысертского городского округа Свердловской области произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей. Мальчики 2010 и 2011 годов рождения не смогли выбраться из постройки, которая загорелась вечером 20 марта. О трагедии сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Известно, что пожар вспыхнул в заброшенном деревянном сарае. Сообщается, что огонь был потушен силами местных жителей. На месте трагедии обнаружили обгоревшие тела детей.

«Поздним вечером того же дня в отдел полиции поступило сообщение об исчезновении мальчиков. При выезде на место участковый нашёл их тела в сгоревшей постройке», — рассказал официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Тела детей направлены на экспертизу. Следователи продолжают работу — им предстоит установить причину возгорания. По предварительной версии, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнём.