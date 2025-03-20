Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 21:05

Хостел полыхает на востоке Москвы, пожар уже забрал жизнь одного человека

SHOT: Хостел загорелся на востоке Москвы, есть погибший

Пожар произошёл в хостеле на Амурской улице в московском районе Гольяново, стало известно SHOT. Трагедия унесла жизнь одного человека, ещё один постоялец отделался травмами и был госпитализирован.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что огонь охватил второй этаж здания, где оказались заблокированы трое. Прибывшие на место ЧП пожарные спасли пятерых человек, ещё один был признан погибшим.

Пожар в хостеле. Видео © Telegram / SHOT

Сотрудники МЧС продолжают вести борьбу с огнём. Причины возгорания в настоящий момент не установлены. Среди возможных версий — короткое замыкание или неосторожное обращение с огнём.

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась до 3750 квадратов
Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась до 3750 квадратов

Смертельный пожар ранее произошёл в Башкортостане, его жертвами стали пятеро маленьких детей. Следком возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar