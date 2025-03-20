Хостел полыхает на востоке Москвы, пожар уже забрал жизнь одного человека

Пожар произошёл в хостеле на Амурской улице в московском районе Гольяново, стало известно SHOT. Трагедия унесла жизнь одного человека, ещё один постоялец отделался травмами и был госпитализирован.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что огонь охватил второй этаж здания, где оказались заблокированы трое. Прибывшие на место ЧП пожарные спасли пятерых человек, ещё один был признан погибшим.

Пожар в хостеле. Видео © Telegram / SHOT