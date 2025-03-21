Крупный пожар парализовал международный аэропорт в Лондоне

Международный аэропорт Хитроу в Лондоне закрылся на сутки из-за пожара на электроподстанции, который обесточил воздушную гавань. В тёмных терминалах остались ожидающие рейсов путешественники, которые были вынуждены отменить свои планы и искать выходы.

«В целях обеспечения безопасности наших пассажиров и коллег аэропорт Хитроу будет закрыт до 23:59 21 марта», — говорится в сообщении аэропорта.