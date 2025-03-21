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21 марта, 05:29

Крупный пожар парализовал международный аэропорт в Лондоне

Лондонский аэропорт Хитроу на сутки остановил работу из-за пожара на подстанции

Международный аэропорт Хитроу в Лондоне закрылся на сутки из-за пожара на электроподстанции, который обесточил воздушную гавань. В тёмных терминалах остались ожидающие рейсов путешественники, которые были вынуждены отменить свои планы и искать выходы.

«В целях обеспечения безопасности наших пассажиров и коллег аэропорт Хитроу будет закрыт до 23:59 21 марта», — говорится в сообщении аэропорта.

Обесточенный аэропорт и возгорание на подстанции. Видео X / bro / AviationSource / World Source News 24/7

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Напомним, что на электроподстанции в западной части Лондона произошёл крупный пожар, который обесточил более 16 тысяч домов. Из-за происшествия экстренным службам пришлось эвакуировать около 150 человек и оцепить территорию в радиусе 200 метров.

Обложка ©

Unsplash / Red Dot

Тимур Хингеев
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