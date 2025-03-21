Крупный пожар на подстанции в Лондоне обесточил более 16 тысяч домов и аэропорт
Возгорание на подстанции. Обложка © X / London Fire Brigade
В Лондоне произошёл крупный пожар на электрической подстанции. В результате ЧП тысячи домов остались без света, а сотням человек пришлось эвакуироваться, сообщает Independent со ссылкой на оперативные службы.
«Пожар привёл к отключению электроэнергии в большом количестве домов и на местных предприятиях, мы тесно сотрудничаем с нашими партнёрами, чтобы свести к минимуму перебои в работе», — заявили в Лондонской пожарной бригаде.
Возгорание на подстанции. Видео © X / upuknews
Отключение электроэнергии затронуло более 16 300 домов. Также без света остался местный аэропорт Хитроу.
В блэкаут этой ночью погрузилась и Одесса. Электроснабжение в городе было нарушено после ночных взрывов.