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21 марта, 03:08

Крупный пожар на подстанции в Лондоне обесточил более 16 тысяч домов и аэропорт

Возгорание на подстанции. Обложка © X / London Fire Brigade

Возгорание на подстанции. Обложка © X / London Fire Brigade

В Лондоне произошёл крупный пожар на электрической подстанции. В результате ЧП тысячи домов остались без света, а сотням человек пришлось эвакуироваться, сообщает Independent со ссылкой на оперативные службы.

«Пожар привёл к отключению электроэнергии в большом количестве домов и на местных предприятиях, мы тесно сотрудничаем с нашими партнёрами, чтобы свести к минимуму перебои в работе», — заявили в Лондонской пожарной бригаде.

Возгорание на подстанции. Видео © X / upuknews

Отключение электроэнергии затронуло более 16 300 домов. Также без света остался местный аэропорт Хитроу.

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В блэкаут этой ночью погрузилась и Одесса. Электроснабжение в городе было нарушено после ночных взрывов.

Тимур Хингеев
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