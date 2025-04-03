Тела четырёх неизвестных нашли после пожара в многоэтажке в Подмосковье

В Московской области загорелась одна из квартир в многоэтажке, в результате чего пламя распространилось и погибли четыре жильца дома. Причины возгорания выясняются, также устанавливаются личности погибших, сообщили в СК по региону.

Пожар в Подмосковье. Видео © VK /Моя Москва

«3 апреля ранним утром в одной из квартир посёлка Власиха произошло возгорание. В результате пожара погибли четверо человек. Личности погибших и причины произошедшего в настоящее время уточняются», — говорится в тексте.

Пожар в Подмосковье. Фото © VK / Москва с огоньком

По данным МЧС, площадь пожара составила 60 квадратных метра. Спасателям удалось вытащить из огня семерых пострадавших, в том числе двоих детей. Ещё 20 жильцов эвакуировались из многоэтажки самостоятельно. Сейчас возгорание уже ликвидировано. Погибшие – две женщины и двое мужчин.