На Украине женщина принесла пакет с гранатой в отдел полиции, взрыв унёс одну жизнь

В отделе полиции Белявки в Одесской области взорвалась граната. Погибла женщина, есть раненые, пишет «Страна.ua».

«Как сообщают одесские паблики, взрыв раздался возле управления полиции в городе Беляевка. Одной из пострадавших оторвало ноги. Полиция уже сообщила о гибели женщины», — информирует издание.

По данным журналистов, перед инцидентом женщина вошла в здание с пакетом, который впоследствии и взорвался. Национальная полиция Украины подтвердила факт взрыва. На данный момент на месте работают сотрудники полиции и СБУ. Украинские правоохранители выясняют детали случившегося.