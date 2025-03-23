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23 марта, 18:00

На Украине женщина принесла пакет с гранатой в отдел полиции, взрыв унёс одну жизнь

Взрыв прогремел в здании полиции в Одесской области, погибла женщина

В отделе полиции Белявки в Одесской области взорвалась граната. Погибла женщина, есть раненые, пишет «Страна.ua».

«Как сообщают одесские паблики, взрыв раздался возле управления полиции в городе Беляевка. Одной из пострадавших оторвало ноги. Полиция уже сообщила о гибели женщины», — информирует издание.

По данным журналистов, перед инцидентом женщина вошла в здание с пакетом, который впоследствии и взорвался. Национальная полиция Украины подтвердила факт взрыва. На данный момент на месте работают сотрудники полиции и СБУ. Украинские правоохранители выясняют детали случившегося.

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Ранее Life.ru сообщал о взрыве газа в Челябинской области. Инцидент произошёл утром в посёлке Батуринский, входящий в состав города Еманжелинск. Взрыв разрушил местный магазин, пострадала продавщица, её госпитализировали, пожара удалось избежать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Militarist

Юрий Лысенко
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