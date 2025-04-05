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5 апреля, 16:29

Эпичный взрыв от удара «Метеорита» ВС РФ попал в объектив камеры

Момент взрыва. Обложка © VK / Дмитрий Плешков

Момент взрыва. Обложка © VK / Дмитрий Плешков

Взрыв от удара установки разминирования УР-77 «Метеорит», получившей прозвище Змей Горыныч, был снят на видео. Ролик, опубликованный военным каналами, распространился в соцсетях.

Работа установки разминирования УР-77 «Метеорит». Видео © VK / Дмитрий Плешков

В опубликованном ролике видно, как «Змей Горыныч» совершает выстрел в лесистой местности. Удар приходится на водоём неподалёку, создаёт мощную взрывную волну и подбрасывает в воздух многометровый столб пламени и дыма. Где именно снято видео — неизвестно.

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Ранее в Сети был опубликован ролик с последствиями удара российской ракеты «Искандер» по ресторану в городе Кривой Рог. В момент атаки в заведении проходило совещание командиров ВС Украины и западных инструкторов.

Юрий Лысенко
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