Эпичный взрыв от удара «Метеорита» ВС РФ попал в объектив камеры
Момент взрыва. Обложка © VK / Дмитрий Плешков
Взрыв от удара установки разминирования УР-77 «Метеорит», получившей прозвище Змей Горыныч, был снят на видео. Ролик, опубликованный военным каналами, распространился в соцсетях.
Работа установки разминирования УР-77 «Метеорит». Видео © VK / Дмитрий Плешков
В опубликованном ролике видно, как «Змей Горыныч» совершает выстрел в лесистой местности. Удар приходится на водоём неподалёку, создаёт мощную взрывную волну и подбрасывает в воздух многометровый столб пламени и дыма. Где именно снято видео — неизвестно.
Ранее в Сети был опубликован ролик с последствиями удара российской ракеты «Искандер» по ресторану в городе Кривой Рог. В момент атаки в заведении проходило совещание командиров ВС Украины и западных инструкторов.