Эпичный взрыв от удара «Метеорита» ВС РФ попал в объектив камеры

Взрыв от удара установки разминирования УР-77 «Метеорит», получившей прозвище Змей Горыныч, был снят на видео. Ролик, опубликованный военным каналами, распространился в соцсетях.

Работа установки разминирования УР-77 «Метеорит». Видео © VK / Дмитрий Плешков

В опубликованном ролике видно, как «Змей Горыныч» совершает выстрел в лесистой местности. Удар приходится на водоём неподалёку, создаёт мощную взрывную волну и подбрасывает в воздух многометровый столб пламени и дыма. Где именно снято видео — неизвестно.