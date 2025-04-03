Минобороны РФ показало видео ударов по позициям ВСУ в Весёлом перед штурмом

Минобороны России показало кадры подготовки к штурму Весёлого в ДНР. Ролик опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

РСЗО и дроны создают условия для штурма Весёлого бойцами ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

«В наступательных действиях участвовали военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады. Расчёты реактивных систем залпового огня и ударных дронов во взаимодействии с операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов уничтожили огневые позиции и места скопления личного состава ВСУ», — сказано в публикации.

После этого российские штурмовые подразделения приступили к зачистке зданий и подвалов. Всего бойцы проверили свыше 200 строений, ликвидировав при этом до 100 военнослужащих противника, а также уничтожив три боевых бронеавтомобиля и восемь машин военного назначения. Сейчас ведётся разминирование местности сапёрами.