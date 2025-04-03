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3 апреля, 13:01

Минобороны РФ показало видео ударов по позициям ВСУ в Весёлом перед штурмом

Минобороны России показало кадры подготовки к штурму Весёлого в ДНР. Ролик опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

РСЗО и дроны создают условия для штурма Весёлого бойцами ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

«В наступательных действиях участвовали военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады. Расчёты реактивных систем залпового огня и ударных дронов во взаимодействии с операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов уничтожили огневые позиции и места скопления личного состава ВСУ», — сказано в публикации.

После этого российские штурмовые подразделения приступили к зачистке зданий и подвалов. Всего бойцы проверили свыше 200 строений, ликвидировав при этом до 100 военнослужащих противника, а также уничтожив три боевых бронеавтомобиля и восемь машин военного назначения. Сейчас ведётся разминирование местности сапёрами.

Новости СВО. Освобождены Лобковое и Весёлое, ВСУ выбили из Александрополя, ЦРУ раскрыло оружейный бизнес на Украине, 3 апреля
Новости СВО. Освобождены Лобковое и Весёлое, ВСУ выбили из Александрополя, ЦРУ раскрыло оружейный бизнес на Украине, 3 апреля

Напомним, об освобождении Весёлого в ДНР стало известно сегодня. Также в Минобороны России сообщили, что Армия России выбила противника из ещё одного населённого пункта — Лобкового в Запорожской области.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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