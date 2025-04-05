Появилось видео удара «Искандером» по ресторану с командирами ВСУ и НАТО в Кривом Роге

В Сеть утекло видео, на котором видны последствия от удара Российской армии «Искандером» по ресторану в Кривом Роге. Там на совещании собрались командиры ВСУ и западные инструкторы.

Столб дыма после удара ВС РФ. Видео © Telegram / Юрий Подоляка

Такие огромные клубы дыма поднимаются в воздух, если цель была поражена осколочно-фугасным снарядом.