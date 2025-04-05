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5 апреля, 09:56

Появилось видео удара «Искандером» по ресторану с командирами ВСУ и НАТО в Кривом Роге

В сети появилось видео удара ВС РФ по ресторану с командирами ВСУ в Кривом Роге

Обложка © Telegram / Юрий Подоляка

Обложка © Telegram / Юрий Подоляка

В Сеть утекло видео, на котором видны последствия от удара Российской армии «Искандером» по ресторану в Кривом Роге. Там на совещании собрались командиры ВСУ и западные инструкторы.

Столб дыма после удара ВС РФ. Видео © Telegram / Юрий Подоляка

Такие огромные клубы дыма поднимаются в воздух, если цель была поражена осколочно-фугасным снарядом.

Ранее Минобороны России отчиталось о нанесении удара по ресторану в Кривом Роге, где собралось командование ВСУ и западные инструкторы. Военблогер Подоляка указал, что ракета прилетела в заведение под названием «Магеллан», которое в итоге было разрушено.

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